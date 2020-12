Rafalska: Od Niemców możemy się uczyć stalowej twardości w negocjacjach

- Od niemieckiej prezydencji można się uczyć tej stalowej twardości, więc naprawdę negocjator jest bardzo trudny i nie ma co przystępować do tych negocjacji z rozmiękczonym stanowiskiem – powiedziała na antenie Polskiego Radia 24 europosłanka PiS Elżbieta Rafalska.

Negocjacje budżetu oraz ewentualne weto Polski i Węgier, a także prawdopodobnie też innych krajów, to kwestia już najbliższych dni. W związku z tym w przestrzeni medialnej pojawia się wiele niedomówień, przekłamań oraz fake newsów i pułapek negocjacyjnych, na co zwracają uwagę niektórzy publicyści oraz parlamentarzyści.

- Na posiedzeniu plenarnym PE po raz pierwszy powiało powagą, że skończyła się zabawa, że tym razem przyjmowany jest mechanizm, który dziś może odnosić się do Polski, ale wkrótce - kto wie, do czego – mówiła odnosząc się do przebiegu negocjacji ws. nowego budżetu europoseł PiS.

- Jesteśmy otwarci, jedziemy wysłuchać, jaką prezydencja niemiecka ma propozycję. Większość z nas jest przekonana, że osiągnięcie porozumienia może być trudne, ale siadamy do stołu negocjacyjnego "póki piłka w grze” - dodała też.

Aczkolwiek stare chińskie przysłowie, które czasem w negocjacjach może się przydać, brzmi: burza łamie dęby, ale trzcinę tylko kołysze.

