,,Rafalala'' wykorzystał niepełnosprawnego?! Szokujące nagranie

Kolejny szokujący wybryk „Rafalali”. W sieci pojawiło się zrealizowane przez niego nagranie, na którym znalazła się osoba niepełnosprawna. Internauci nie kryją oburzenia. Twierdzą, że aktywista LGBT wykorzystał tę osobę do autopromocji.

„Rafalala” zasłynął już wieloma skandalicznymi działaniami. W kwietniu ubiegłego roku w Sopocie zatrzymano go za rozbój połączony z groźbą użycia broni – przypomina portal TVP.Info. Dodano, że miał z inną osobą kopać i okraść mężczyznę.

Teraz z kolei, jak podaje portal, o jego wybryku informuje Youtuber z kanału o nazwie „Szarpanki z Życiem II”. Nagranie zatytułował „RAFALALA bezkarnie wykorzystuje i obraża ludzi”.

Youtuber częściowo ukrył wizerunek osoby, w przeciwieństwie do Rafalali, który zamieścił nagranie. Jeden z internautów pod nagraniem skomentował:

„Mam nadzieję, że ludziom to otworzy oczy, kim naprawdę jest ten człowiek. I on ciągle krzyczy o nienawiści, nietolerancji i oburza się, jak ktoś się z niego śmieje... To już jest mega przegięcie! Naśmiewanie się z ewidentnie upośledzonego w jakimś tam stopniu chłopaka... i to publicznie... W imie czego! Niech to ktoś zgłosi gdzieś”.

dam/TVP.Info,Youtube