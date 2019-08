Rafał Ziemkiewicz: Porażka PiS, ale na nieważnym polu

- Marszałek Marek Kuchciński nie jest orłem. To nie od dziś wiadomo. W sytuacji kryzysowej sobie nie poradził. Problemem nie jest to, że latał, ale to, że się zaplątał. On już w czasie kryzysu medialnego, który zakończył się „ciamajdanem” pokazał, że nie ma wyczucia, w sytuacjach trudnych się nadyma, w starciu z mediami musiał polec. Jak widać Jarosław Kaczyński bardzo nie chciał marszałka zmienić, ale serial ten trwa za długo. Więc koniec końców będzie musiał to zrobić. - stwierdza publicysta