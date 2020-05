Rafał Ziemkiewicz: Opozycja idzie do wyborów z hasłem ,,narobimy bałaganu''

nipto 29.5.20 10:12

He, he, he... A Trzaskowski przygotowuje polskie odłamy Action direct i Rote Armee Fraktion (RAF). No, te lata 70-te i wybuch dziś, wybuch jutro. Co prawda teraz Niemcy już takich wynalazków nie potrzebują bo sobie sprowadziły "biednych murzynków", ale totalniactwo product of Germany chlubnie podtrzymuje niemieckie tradycje. I biorąc pod uwagę źródła finansowania owych organizacji, zapewne przy - niekoniecznie tylko - milczącej aprobacie towarzyszy radzieckich.



Nie wiem czy w związku z tym będzie spokojnie, ale na pewno interesująco. Platforma potrafi.