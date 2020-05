Rafał Ziemkiewicz o Trzaskowskim: Nic nie jarzy, ale mówi w ośmiu językach

Stachu 22.5.20 13:37



To jest ostatnia szansa PO-myleńców w utrzymaniu 10 % poparcia. Wybrali sobie nieudacznika i bankruta warszawskiego na nowego kandydata i myślą, że jak Rafau wygrał z Jakim w Warszawie, to również wygra z A. Dudą w Polsce. Pochodzenie tego resortowego dziecka jest odpowiednie – eSBecko-komunistyczne, a kolesie mamusi już zbierają podpisy, chociaż wybory jeszcze nie są ogłoszone. Pani profesor prawa HGW sypnęła się w radiu. A Warszawka tonie w śmieciach, spalarnia w Czajce nadal nieczynna, a stałe i półstałe nieczystości wywożone ciężarówkami i rozrzucane po Polsce. Gdyby nie wojsko i rząd to ścieki zrzucane byłyby do Wisły z pewnością do dziś. Kasa miasta pusta i zielonego pojęcia o zarządzaniu.

Są jednak pozytywy, a mianowicie: Plaża na Białołęce, paletowy punkt relaksu na placu bankowym i finansowe wsparcie warszawskich aktywistów LGBTQ+ . Na tych zajobów jest strach głosować !

Polacy ta partia zajobów proponuje nam ich zajoba na kandydata na prezydenta. Co wy na to ?!!!