Rafał Ziemkiewicz niezwykle ostro o Tusku: To kanalia. Wyjątkowo gardzę tym typem

Jestem z Białegostoku 6.12.19 12:42

Kanalia to delikatne stwierdzenie. Do tego trzeba , tak trzeba nie można, dodać zdrajca, narcyz, głąb, szuja, ham, pajac, marionetka, szkodnik. Ten człowiek na rozkaz niemiec zlikwidował stocznie, ,,prywatyzował" przychodnie, podwyższał wiek emerytalny, podwyższał podatki, wyprzedawał dziedziny gospodarki za grosze swoim kolesiom, mówił że polskość to nienormalność. Będąc na stołku w ue też szkodził Polsce. Nawet wzią ślub żeby oszukać wyborców. Jego dokonania doceniają w ue, w końcu jest wierny eurobandzie. Pozdrawiam lewków i prawaków , no bo przecież jesteśmy wxzyscy dziećmi tego samego Boga.