Rafał Ziemkiewicz: Konfederacja jest pod mocną presją bardzo szemranych środowisk

Konfederata 23.10.19 12:55

Konfederacja to jedyny przeciwnik dla PiS, reszta to ich koledzy z którymi się dogadują, a nawet (jak zboczków ostatnio) pompują, byle tylko Konfederaci nie weszli do Sejmu. A jednak weszli! Mimo notorycznych kłamstw, przemilczeń i manipulacji TVP. Poczynania te miały tak wielki wpływ na wynik wyborów że całkowicie zasadne jest ich powtórzenie!

I to tyle.