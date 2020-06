Rafał Ziemkiewicz: Dotyka mnie, że mam aż tak głupich wrogów

-„Z mojego punktu widzenia niewiele, ponieważ nie boli mnie to, czy mnie sprzedają, czy nie na Allegro, bo to rynek wtórny. Książki, które ktoś tam sprzedaje, kupił już wcześniej, a ja z tym nie mam nic wspólnego. Istotne w tej sprawie jest to, że zostałem zniesławiony. Allegro podżyrowało opinię bandy fanatyków i oszczerców, że ta książka zawiera jakieś treści antysemickie, czy rasistowskie”.

-„Domagam się sprostowania i przeprosin. To, że powiedzą skoro handlujemy książkami Hitlera, to i książkę Ziemkiewicza możemy sprzedawać mnie nie interesuje. Nieważne jest to, czym handlują, ale to, że mnie publicznie zniesławili. I to zniesławienie hula po wszystkich portalach. Wszędzie są tytuły, że książka Ziemkiewicza wycofana z powodu antysemickich treści” – dodał.