Rafał Trzaskowski broni się: PiS upolitycznia 500+

"My jesteśmy transparentnym, przejrzystym urzędem i oczywiście poddamy się tej kontroli, mając nadzieję, że ta kontrola nie ma wymiaru politycznego. Sprzeciwiamy się upolitycznianiu się programu 500+ w kampanii wyborczej" - powiedział Dąbrowa.

Kamil Dąbrowa tłumaczył, że we wrześniu pieniędzy nie było na miejskim koncie "o tej porze, o której zazwyczaj są"; nazwał to "opóźnieniem" - i to właśnie miałoby tłumaczyć kłopoty z wypłacaniem świadczenia.