Dulkiewicz radośnie świętuje napad Niemiec na Polskę

Zygfryd 31.7.19 9:20

To jest wprost nie do uwierzenia co sie wyrabia z Polakami z Polskością z meczeństwem Polaków w tym dniu ?? to poprostu niesłychany skandal i profanacja Naszych ofiar świetowanie śmierci ? takie poniżanie przez władze Gdańska ofiar ?? feta w tym dniu ??!! czy ktoś to ogarnie na normalność? to graniczy z psychiczną chorobą i tańcem zwyciestwa nad ofiarami agresorów i morderców kpina z Narodu??!! Ale obora !! i dno .