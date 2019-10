Radosław Sikorski: Jeśli wierzyć dotychczasowym przeciekom...

nikt 13.10.19 19:29

Och Radzio się odezwał . Interesuje go to , co dzieje się w Polsce ? Chce wrócić ? Przecież dla niego Polska to jedno wielkie g...o . Chce się nim ubrudzić ? Ach nie . Ten hrabiowski esteta o przodkach trzymających w arendzie karczmy pragnie wrócić na salony ? Niesamowite .