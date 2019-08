Radni Prawa i Sprawiedliwości punktują Trzaskowskiego ws. kryzysu ściekowego

"Pan prezydent powiedział o awarii jednego kolektora, dopiero minister środowiska ujawnił informację do której przyznał się ratusz, że padł cały system, czyli obie rury przesyłowe"-zauważył radny Maciej Binkowski na briefingu prasowym przed czwartkową sesją Rady Miasta. Polityk wskazał również, że od prawdopodobnego momentu rozpoczęcia awarii minęło już ok. 48 godzin, a warszawiacy nie wiedzą w zasadzie nic ani o przyczynach awarii, ani o przewidywanym czasie jej usunięcia, oczyszczalnia jest sparaliżowana, zaś nieczystości hektolitrami spływają do Wisły.