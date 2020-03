Radnemu z Krakowa nie podoba się pokazywanie prawdy

Maria Blaszczyk 4.3.20 22:15

???

Poczyńmy na chwilę karkołomne założenie, że istnieją "dzieci nienarodzone". I że aborcja to "zbrodnia".

Wtedy te zdjęcia przedstawiałyby ludzkie zwłoki, czy tak?



No to czy wobec tego można już pokazywać zdjęcia zwłok dzieci zabitych przez rodzonych tatusiów? Też bywa to drastyczne...

Albo, tu już nie mówimy o zbrodni, ale za to zjawisku częstym i zupełnie łatwo, całkiem bezkosztowo, do unikniecia - takie pokawałkowane zwłoki ofiar wypadków drogowych. Wiesz, główka ślicznej dziewczynki pod krzaczkiem, nóżka jej braciszka zmiażdżona w kupie żelastwa itd?

Czy to by było przyzwoite?