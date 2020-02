Rabin: Nie mieszamy się z gojami,bo odbierają nam świętość

JS 7.2.20 11:20

A jak goje będą za bardzo podskakiwać to...



Cytat



„Opcja Samsona” od dekad stanowi bardzo ważny element izraelskiej geopolityki i strategii militarnej. Co ciekawe praktycznie się o niej nie mówi. Skąd w ogóle taka nazwa? Samson był judejskim herosem, który wzięty do niewoli przez Amalekitów i więziony w ich świątyni, wykorzystując okazję, wyrwał z posadzki filary świątynne, skutkiem czego runęła cała budowla grzebiąc w gruzach zarówno Samsona, jak i Amalekitów.



Jednym ze współautorów tej idei był Mosze Dajan – izraelski generał i ówczesny minister obrony. „Opcja Samsona” ma polegać na nuklearnym uderzeniu Izraela na swoich wrogów, celem ich całkowitego zniszczenia w sytuacji, gdy los Izraela zostanie przesądzony. Jeśli Izrael zostanie zniszczony, pociągnie za sobą na dno inne kraje.



Dwóch żydowskich strategów wypowiadało się o „Opcji Samsona” w następujący sposób:



Izrael buduje swój nuklearny arsenał od 30 lat. Żydzi zrozumieli co w przeszłości oznaczała pasywna i bezsilna postawa - i postanowili to zmienić. Cóż należy się światu nienawidzącemu Żydów jak nie nuklearna zima - odwet za tysiące lat prześladowań. Albo zaprosić tych wszystkich wymuskanych europejskich mężów stanu i pokojowych aktywistów do wspólnego pieca z nami? Po raz pierwszy w dziejach lud stojący w obliczy zagłady - przy obojętności świata, ma możliwość zniszczyć świat - której to szansy nie mieli Żydzi z czasów II wojny. Akt dziejowej sprawiedliwości.



Posiadamy kilkaset głowic atomowych i możemy je wystrzelić we wszystkich kierunkach, być może nawet sięgając Rzymu. Większość stolic europejskich to skalkulowane cele dla naszego lotnictwa. Niech zacytuję generała Mosze Dajana: „Izrael musi być jak wściekły pies, zbyt niebezpieczny żeby z nim zaczynać”. Powinniśmy unikać tego scenariusza, jeżeli tylko jest to możliwe. Ale nasze siły zbrojne nie są na 30 - tym miejscu w skali światowej, jeżeli chodzi o ich wielkość, są na miejscu drugim, trzecim. Mamy realną możliwość pociągnąć świat na dno razem z nami. I zapewniam was, że to się stanie, nim Izrael zostanie starty z powierzchni globu.

Żydowski plan jest w swej istocie banalny: grozić i straszyć. Pytanie, kto w końcu się temu naprawdę przeciwstawi?