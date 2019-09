Rabiej tłumaczy się z 'łóżkowego' zdjęcia: Nie chcę, żeby zaglądali mi do łóżka

Wiceprezydent Warszawy, Paweł Rabiej w rozmowie z RMF FM przekonywał, że jest poważnym politykiem i że stołeczny ratusz w kwestii awarii oczyszczalni ścieków "Czajka" zachowuje się poważnie, nie to co rząd. Zważywszy na ostatnie wydarzenia brzmi to cokolwiek śmiesznie.