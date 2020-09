R. Fogiel: To ostatnia szansa dla koalicjantów

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel podkreślił dziś na antenie Polskiego Radia 24, że jeżeli sytuacja, jaka miała miejsce w Zjednoczonej Prawicy w ostatnim czasie, powtórzyłaby się w przyszłości, wówczas partia rządząca nie będzie prowadzić już tego typu rozgrywek i sięgnie po inne rozwiązania.

Radosław Fogiel podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem 24, że Prawo i Sprawiedliwość wciąż gotowe jest na wszystkie scenariusze, przy czym partii zależy na możliwości realizowania swojego programu przy stabilnej większości parlamentarnej. Dlatego, jak podkreślił, cieszy się, że koalicjanci przyjęli zaproponowane przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego rozwiązania:

- „Liczymy, że uda się ocalić tę nadwątloną współpracę” – mówił.

Wicerzecznik PiS był pytany, czy nie obawia się, że podobna sytuacja w Zjednoczonej Prawicy powtórzy się za jakiś czas:

- „Gdybyśmy teraz doszli do porozumienia i za dwa tygodnie, czy dwa miesiące mamy podobną sytuację, to oczywiste, że nie będziemy ćwiczyć tego rodzaju rozrywek do nieskończoności, tylko wtedy być może trzeba będzie sięgnąć po inne rozstrzygnięcia” – zaznaczył polityk.

- „Teraz mieliśmy już sytuację naprawdę poważną i myślę, że wszystkie strony zdają sobie z tego sprawę, że mogło dojść do najróżniejszych przesileń; wciąż może. Jeżeli już się na coś umówimy to trzeba to traktować poważnie” – dodał.

Odnosząc się do informacji o wejściu do rządu Jarosława Kaczyńskiego Fogiel zaznaczył, że brane pod uwagę są różne rozwiązania, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęto.

kak/PAP