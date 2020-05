Pyza: Wreszcie problemy stolicy wypłyną na szersze wody

- wreszcie problemy stolicy staną się przedmiotem publicznej debaty w całym kraju. Dla takiego jak ja zakochanego w swoim mieście warszawiaka od co najmniej czterech pokoleń to bardzo dobra wiadomość.

- Ta krótka kampania będzie okazją do podsumowania rządów Rafała Trzaskowskiego, do przyjrzenia się sposobowi zarządzania największą polską metropolią i odpowiedzenia sobie na pytanie, czy chcemy, by prezydent zmienił fotel na dużo bardziej znaczący.