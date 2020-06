Putin o II Wojnie Światowej: Winę ponosi Polska

AAAA 19.6.20 11:22

Czytając to pamiętajcie, że trzaskowski dobrał sobie na doradców od obronności generałów szkolonych w Moskwie, a wśród nich gen. Pytla, który ma postawione zarzuty prokuratorskie za współpracę z rosyjską FSB, czyli z KGB pod zmienioną nazwą. Jesteśmy NAPRAWDĘ W NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI!!! Jeżeli otumanione społeczeństwo wybierze trzaskowskiego, możemy się pożegnać z niezależnością i niepodległością. Może być jeszcze gorzej, bo ataki medialne zawsze poprzedzały ataki realne. Polska silnie uderzyła w interesy putina i zakończeniem umów gazowych, i sprowadzeniem wojsk NATO i USA, i znaczącym udziałem w powstrzymaniu budowy Nord Stream II, i organizacją Międzymorza i Grupy Wyszehradzkiej, i przekopem mierzei. Wściekłość kagiebisty łatwo sobie wyobrazić. Tylko obecność wojsk NATO i USA ratuje nas w tej chwili. Ale NATO nie będzie współpracować z moskiewskimi generałami, których forsuje trzaskowski. Putin poprzez medialną nagonkę na Polskę niewątpliwie coś szykuje, to nie jest tylko zwykły artykuł w prasie, a nagonka już długo trwa. Rosja istnieje tylko dlatego, że pasożytuje na innych narodach i zdaje się, że teraz brak im już żywicieli. Dlatego, na miłość Boską, wybierzmy Dudę, bo jeśli Amerykanie i NATO nas sobie odpuszczą, lepiej nie myśleć, co będzie. A niemcy nie będą nas na pewno bronic przed putinem. Polityka niemiecka na tym polega, że oni co innego mówią, a co innego robią. Kajania się niemieckiego prezydenta w Polsce to tylko teatr niestety. Gdyby naprawdę czuli się winni, wypłaciliby Polsce należne odszkodowania, ale tego zrobić nie chcą. Niemcy wola współpracę z putinem niż z Amerykanami, nie mówią tego głośno, ale to robią po prostu .W dodatku niemiecka prasa ciągle Polskę atakuje, nie gorzej od putina, tylko oczywiście w innych sprawach. Jeśli teraz wybierzemy źle, odwrotu nie będzie!!!!