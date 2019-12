Putin wybiela ZSRR. Mówił też o Trumpie i Ukrainie

robaczek 2.0 20.12.19 11:13

TO JAK TO KURDE JEST??? /



Putin naszym przyjacielem czy wrogiem ????



bo:

- realizujemy interesy rosii

- rozwalamy EU od srodka

- wspolpracujemy z sojusznikami Rosii

- bronimy rosje w ONZ



a jednoczesnie:



- oskarzamy ją o cale nasze nieszczescie







miski!!!!!





wy nie widizcie ze cos tutaj nie gra?????





wy ???!!!!!





najiteligentniejsza grupa wyborcow w PL???? ;]



jak to???!?!?!?!??!?!?!?!?







oj geriatria..... robią was w chu..........!!!!!



a wy z usmiechem





eh





tylko Polski szkoda ;/