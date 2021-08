Putin wie, że ma problem. Rosja - rozległe pustkowie z PKB mniejszym niż połowa Kalifornii

- Putin wie, że ma prawdziwy problem, co czyni go jeszcze bardziej niebezpiecznym. Rosja ma duże problemy ze względu na ograniczony charakter swojej gospodarki, a to zwiększa zagrożenie ze strony Moskwy - powiedział Joe Biden, przemawiając do amerykańskiego wywiadu.

Biden podkreślał znaczenie pracy amerykańskich agencji wywiadowczych. Przypomniał w tym kontekście o swoim spotkaniu z Władimirem Putinem.

- Spotkałem się z Putinem, który ma prawdziwy problem – ma gospodarkę z bronią jądrową i szybami naftowymi i niczym więcej. Nic więcej - powiedział Biden.

W ocenie Bidena Putin zdaje sobie sprawę z tego, że znajduje się w naprawdę złym położeniu, co "czyni go jeszcze bardziej niebezpiecznym".

Biden wskazał również na to, jak dużym zagrożeniem są cyberataki.

- Jeśli znajdziemy się w stanie wojny, prawdziwej wojny z dużym krajem, będzie to konsekwencją poważnego zagrożenia w cyberprzestrzeni. A ta (szansa - red.) rośnie wykładniczo - ocenił prezydent USA.

Ponadto zdaniem Bidena Putin zdaje sobie sprawę, że amerykański wywiad działa lepiej od rosyjskiego.

- Wie, że jesteście lepsi niż jego własny zespół, a to go bardzo martwi - stwierdził. Zaznaczył następnie, że Rosja już rozpoczęła działania dezinformacyjne w kontekście przyszłorocznych wyborów do Kongresu.

