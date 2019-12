Putin składa życzenia. Pominął Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie

Życzenia z Kremla popłynęły do przedstawicieli władz 41 państw. Co ciekawe, Putin nie pominął USA i Donalda Trumpa, choć rosyjskie MSZ wczoraj w niezwykle skandaliczny sposób atakowało ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher za jej słowa prawdy na temat tego, kto przyczynił się do wywołania II wojny światowej.