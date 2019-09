Putin rozkazał: Połączyć Jamał z Chinami. Ku osi Moskwa-Pekin

Tadeusz 23.9.19 13:14

Stara metoda POKO, to nie moja ręka, to nie moja noga, to nie moja głowa, to nie mój burak, to nie mój sok, to nie moje bluzgi, to nie moje kłamstwa, to nie mój fałsz, to nie mój hejt. Odrzuć koszerny bełkot,myśl samodzielnie.