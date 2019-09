Putin rozgrywa Zełenskiego. Wymiana więźniów to wygrana Kremla

Wymiana więźniów między Ukrainą a Rosją jest politycznym zwycięstwem Kremla. W zamian za zakładników, z 24 marynarzami na czele, których Rosja powinna zwolnić bezwarunkowo już po wyroku Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza 25 maja, Kijów wypuścił szpiegów, rebeliantów i terrorystów z kluczowym dla śledztwa ws. MH 17 Władimirem Cemachem na czele. Teraz czas na kolejny krok, czyli szczyt czwórki normandzkiej. Także w tym wypadku należy zakładać, że jeśli faktycznie do takiego spotkania dojdzie, to zapadną na nim decyzje niekorzystne dla Ukrainy. Niestety, kierując się wewnątrzkrajowymi politycznymi kalkulacjami, Wołodymyr Zełenski wykonuje ruchy, które dla interesu państwa nie są korzystne.

Drugiego września w Berlinie odbyło się spotkanie w formacie normandzkim na szczeblu doradców przywódców państw. Ukrainę reprezentowali nowy minister spraw zagranicznych Wadym Prystajko i doradca prezydenta ds. Donbasu Andrij Jermak. Z Moskwy przyjechał Władisław Surkow. To spotkanie miało na celu przygotowanie agendy szczytu przywódców czwórki normandzkiej. Daty jednak póki co nie ustalono. Prystajko mówił jednak, że spotkanie było udane i przybliża do właściwego szczytu z udziałem Putina, Zełenskiego, Merkel i Macrona. Macron już zapowiedział spotkanie we wrześniu, tymczasem Kreml – być może ku zaskoczeniu partnerów, bo Paryż mógł dostać od Moskwy w sierpniu sygnał zgody na spotkanie – wysunął szereg warunków. Ich spełnienie dopiero skłoni Putina do spotkania.