Putin cierpi nie tylko na Parkinsona, ale też na raka?

Według brytyjskiego dziennika „The Sun”, którego dziennikarze powołują się na informacje od prof. Walerija Sołowieja, stan zdrowia prezydenta Rosji Władimira Putina jest bardzo poważny. W lutym miał on przejść operację. Wykryto u niego raka oraz postępującą chorobę Parkinsona. Czy ze względu na stan zdrowia, Władimir Putin zrezygnuje z aktywności politycznej?

O pogarszającym się stanie zdrowia prezydenta Rosji media informują od początku miesiąca. W sieci krążą materiały, które mają dowodzić, że cierpi on na chorobę Parkinsona. Media przekonują, że bliscy prezydenta mają namawiać go do złożenia urzędu. Kreml stanowczo dementuje wszystkie te doniesienia.

„The Sun” powołuje się jednak na informacje od prof. Walerija Sołowieja:

- „Jedna przypadłość ma charakter psycho-neurologiczny, a druga to rak. Druga diagnoza jest o wiele, wiele bardziej niebezpieczna niż pierwsza. Choroba Parkinsona nie zagraża kondycji fizycznej, może być jedynie przeszkodą przy wystąpieniach publicznych. Druga diagnoza jest śmiertelna” – miał powiedzieć rosyjski naukowiec.

Spekulacje nt. możliwości ustąpienia Władimira Putina mają związek z przygotowywaniem ustawy, w myśl której po zakończeniu rządów zostanie on dożywotnim senatorem. W szybkim trybie ustawę mającą zagwarantować Putinowi immunitet do śmierci proceduje obecnie parlament.

kak/nczas.com