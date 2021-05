Pusta plama nad Białorusią – tak działa solidarność UE. Zdjęcia z radarów robią furorę

- Europa w działaniu – napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, zamieszczając zdjęcie pokazujące pustkę w przestrzeni lotniczej nad Białorusią po wprowadzeniu przez Unię Europejską sankcji i ograniczeń, wynikających z porwania przez Mińsk w niedzielę samolotu prywatnych linii lotniczych Ryanair.

- Nad Białorusią latają w tej chwili tylko samoloty spoza UE, głównie białoruskie, rosyjskie i tureckie. A Belavia, czyli białoruskie linie lotnicze odwołują loty do Europy. Na ich stronie można przeczytać, że linie telefoniczne są przeciążone, więc kontakt utrudniony – napisał z kolei Grzegorz Sadowski.

Puste niebo nad Białorusią jest wynikiem podjętych solidarnych działań krajów europejskich po niedzielnym bezprecedensowym porwaniu przez władze w Mińsku samolotu linii Ryanair, kiedy to pod pretekstem zamachu bombowego zmuszano załogę do wylądowania po to, żeby aresztować białoruskiego opozycjonistę Pratasiewicza, twórcę kanału Nexta oraz jego partnerkę.

Wczoraj przywódcy Unii Europejskiej zdecydowali o zakazie lotów pasażerskich między UE oraz Białorusią.

- Co więcej, w celu zachowania bezpieczeństwa samoloty omijają przestrzeń nad terytorium państwa dowodzonego przez Alaksandra Łukaszenkę. Wywołało to niezwykły efekt. Na radarach pokazujących ruch lotniczy w Europie widać tylko jedną pustą plamę – czytamy na portalu TVP Info.

mp/portal tvp info/twitter