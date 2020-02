Pucz w sprawie Juszczyszyna i … „wolnych sądów”. W Olsztynie było gorąco!

Les 7.2.20 20:37

Nazywa się Paweł Juszczyszyn . Jego tatuś Adam był aktywnym członkiem PZPR i jeszcze bardziej aktywnym funkcjonariuszem ORMO. Jest niezłomnym sędzią Sądu Okręgowego w Olsztynie i wzywa i pozywa kogo chce ! Dla niego prokuratura i Izba Dyscyplinarna się nie liczy, bo powołana przez Ziobrę jest nielegalna, a ID nie jest sądem. Ten niezłomny Juszczyszyn chciał wyrolować cały system sądownictwa, ale w dniu 3.02.2020 Izba Dyscyplinarna orzekła, że Paweł Juszczyszyn jest zawieszony w obowiązkach zawodowych na czas postępowania ID w jego sprawie i obniżyła mu uposarzenie o 40% . Jego adwokaci nie weszli na salę rozpraw uznając ID za nielegalną. Teraz obydwoje adwikatów Juszczyszyna staną przed Izbą Dyscyplinarną ! Oj, dzieje się !



Juszczyszyn oznajmił 4.02.2020 po wyroku zawieszenia, że jest gotowy do orzekania ! No to widzicie Polacy, dotąd zamiast uczciwie pracować to oszukiwał, przekraczał dozwoloną prędkość, okradał zwykłych ludzi, nawet własnej żonie nie odpuścił w dzieleniu się alimentami – a kiedy pogoniła go Izba Dyscyplinarna – to oznajmił, że jest gotowy do orzekania ! Teraz panie Juszczyszyn to my mamy pana orzekanie w ostatniej części przewodu pokarmowego ! W O N !!!