Ptasia grypa w Wielkopolsce. Będzie dochodzenie

Wirus H5N8 stwierdzono u 65 tys. kur niosek w miejscowości Topola Osiedle. Nie jest on groźny dla ludzi, jednak dla ptaków śmiertelny – dodaje Żarnecki. Jak poinformował:

Weterynarze mają ustalić, jakie są przyczyny zaatakowania stada kur ptasią grypą, co jest niezwykle trudne. Żarnecki dodał, że możliwe jest zarówno wdmuchnięcie go do kurników przez wentylatory, jak i wniesienie przez człowieka i przeanalizowane muszą zostać wszystkie zdarzenia, które miały miejsce na fermie w ostatnim czasie.