PSL jednak 'tęczowy'? Rzecznik za 'związkami partnerskimi'

"Nie pojadę w sobotę na marsz lewicy przeciwko przemocy do Białegostoku, mam już zaplanowane inne aktywności"– przyznał w rozmowie z RMF FM Jakub Stefaniak, rzecznik PSL.

"W PSL nie ma, nie było i nie będzie dyscypliny światopoglądowej. Musiałby pan każdego polityka PSL z osobna zapytać. Ja bym zagłosował za taką ustawą, bo uważam że sprawy związane z dziedziczeniem i dostępem do dokumentacji medycznej są ważne i trzeba je zalegalizować"-rzecznik ludowców w ten sposób odpowiedział na pytanie dotyczące potencjalnego głosowania ludowców w kwestii związków partnerskich.

W rozmowie padło również pytanie na to czy polityk godzi się na wspólne listy wyborcze z Ruchem Kukiz’15.

"Myślę, że tak, jeżeli okaże się, że to będą osoby, które popierają te same wartości. Jeśli są dwie formacje, które mówiąc kolokwialnie dają sobie po mordach i oni są w stanie dla dobra pewnych wartości się porozumieć, to „wow”-zaznaczył Stefaniak.