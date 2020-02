Przywódcy religijni otwierają świątynie dla ofiar przemocy w Delhi

Jak do tej pory zginęło co najmniej 38 osób, a ponad 200 zostało rannych. Ataki rozpoczęły się w niedzielę w północno-wschodniej części Delhi, gdzie mieszkają głównie wyznawcy islamu i ubodzy imigranci. Protestujący w Delhi muzułmanie obawiają się, że obowiązująca od 12 grudnia nowelizacja ustawy może być krokiem w stronę ich marginalizacji. Zdaniem krytyków narusza także świecki charakter konstytucji. „Istnieje duże niebezpieczeństwo, że może dojść do polaryzacji naszego społeczeństwa pod względem religijnym, co będzie bardzo szkodliwe dla kraju” – powiedział kard. Oswald Gracias, przewodniczący episkopatu Indii.