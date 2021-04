Przywileje dla zaszczepionych? Premier: Pracujemy nad stosownymi mechanizmami

Trwa debata nad możliwością wprowadzenia przywilejów dla osób, które zaszczepiły się już przeciwko COVID-19. Na świecie pojawiają się takie rozwiązania jak np. przyznanie możliwości korzystania z niektórych usług tylko zaszczepionym. Do kwestii tej odniósł się na dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, który zaznaczył, że rządzący opracowują pewne mechanizmy w tym zakresie.

Na dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili program otwierania gospodarki. Już 4 maja otwarte zostaną sklepy budowlane i galerie handlowe, najmłodsi uczniowie wrócą do szkół a w świątyniach będzie mogła przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. W maju otwarte zostaną też hotele i restauracje. Więcej o luzowaniu obostrzeń przeczytasz TUTAJ.

W czasie konferencji premier był pytany również o możliwość wprowadzenia w Polsce przywilejów dla osób zaszczepionych.

- „Rada Medyczna oraz rządowy zespół do walki z Covid-19 opracowują aktualnie dodatkowe mechanizmy, które mają skłonić do jak najszerszej akcji szczepień. Dodatkowo w ramach UE dyskutowane są różne pomysły, które dla obywateli są mogą być uciążliwe i od których być może nie będziemy mogli odejść ze względu na to, że będą narzucone przez inne państwa, takie jak np. możliwość wejścia na pokład samolotu, pociągu, lub wjazdu do jakiegoś państwa, skorzystania z obiektu hotelowego w innym państwie tylko z ważnym szczepieniem lub jakimś innym dokumentem, który poświadcza brak ryzyka lub zminimalizowane ryzyko zakażenia innych ludzi”

- wyjaśnił Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zaznaczył, że powszechne szczepienia są jedyną szansą na pokonanie epidemii.

- „W związku z tym cały świat i także i my pracujemy nad zasadami dotyczącymi całego systemu sczepień, osób szczepionych i współżycia w społeczeństwie w ramach Narodowego Programu Szczepień”

- podkreślił.

kak/wPolityce.pl