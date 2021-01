Przyprowadził go do Jezusa. Rozważanie na II Niedzielę Zwykłą

Z dzieciństwa pamiętamy pewne wydarzenia, w których towarzyszyli nam nasi rodzice. Mogą to być pierwsze kroki do przedszkola, zapisy na treningi do klubu lub do szkoły muzycznej czy wspólna droga do kościoła na niedzielną Eucharystię. Mieliśmy tych, którzy nas w różne miejsca prowadzili.

Dziś w Ewangelii dostrzegamy początek pewnego łańcucha następstw osób, które zostały przyprowadzone do Jezusa. Najpierw widzimy Jana Chrzciciela, który dwóm swoim uczniom wskazuje na Baranka Bożego i podprowadza ich do decyzji pójścia za nim. Następnie jeden z nich, Andrzej, szybko udaje się do swego brata Szymona i prowadzi go do Mesjasza. Z dalszych kart Ewangelii wiemy, że Piotr po Zmartwychwstaniu Mistrza przyprowadza kolejnych wyznawców i tak ten łańcuch ciągnie się, można powiedzieć, aż do dnia dzisiejszego.

Ks. Robert Młynarczyk | Archidiecezja Krakowska

Dobra Nowina to seria coniedzielnych rozważań Ewangelii w formie podcastów, przygotowywanych przez ks. Roberta Młynarczyka, wikariusza parafii św. Barbary w Libiążu, katechetę i dekanalnego duszpasterza młodzieży. Zapraszamy w każdą niedzielę o godz. 7.07 na kanał YouTube i Spotify Archidiecezji Krakowskiej. Rozważajmy razem Dobrą Nowinę, którą daje nam Chrystus!

mp/diecezja.pl