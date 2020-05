Przyłębska: Wypowiedź szefa niemieckiego TK jest skandaliczna. Jestem zażenowana

Do czego to przywykli sędziowie niemieccy: do wydawania wyroków śmierci na obrońców Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Niech zamknie twarz prezes niemieckiego TK mając taką przeszłość historyczną, takie źródła, taką proweniencję, taką krew w sobie i na rękach.

