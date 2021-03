Przeżyj Drogę Krzyżową z Janem Pawłem II

Św. Jan Paweł II niemal każdego dnia modlił się rozważając Drogę Krzyżową. Rozumiał, że tylko biorąc krzyż, można rzeczywiście stać się uczniem Jezusa. Zagłębianie się w tajemnie Golgoty pomagało mu odważnie brać każdego dnia swój własny krzyż. Prosząc o jego wstawiennictwo, razem ze świętym papieżem rozważmy Drogę Krzyżową.





STACJA I

Jezus na śmierć skazany

Synu, kiedy odejdziesz, wzbierająca głębio

odwieczna,

w której wszystko ujrzałem -

Ojcze, Miłość oznacza konieczność

Wzbierania chwałą.

(...)

Synu, kiedy odejdziesz, Miłość odwieczna,

któż ogarnie Cię nurtem najbliższym?

Ojcze, opuszczam Twoje wejrzenie wzbierające

zalewem słonecznym,

obieram oczy ludzkie -

obieram oczy ludzkie zalane światłem

pszenicznym.

(Pieśń o Bogu ukrytym, I. 14 )

Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA II

Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Uwielbiam cię, siano wonne, bo znajduję

w tobie

dumę dojrzałych kłosów.

Uwielbiam cię, siano wonne, któreś tuliło w sobie

Dziecinę bosą.

Uwielbiam cię, drzewo surowe, bo nie znajduję skargi

W twoich opadłych liściach.

Uwielbiam cię, drzewo surowe, boś kryło Jego barki

W krwawych okiściach.

Uwielbiam Cię, blade światło pszennego chleba,

w którym wieczność na chwilę zamieszka,

podpływając do naszego brzegu

tajemną ścieżką.

(Pieśń o Bogu ukrytym I. 11)

Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA III

Pierwszy upadek Jezusa

Nadzieja dźwiga się w porę ze wszystkich miejsc,

jakie poddane są śmierci -

nadzieja jest jej przeciwwagą,

w niej świat, który umiera,

na nowo odsłania swe życie.

(Rozważania o śmierci IV. 1)

Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA IV

Spotkanie z Matką

Mój Synu - w tamtej mieścinie,

gdzie ludzie znali nas razem,

mówiłeś do mnie "matko"

- i nikt nie przejrzał w głąb

mijanych dnia każdego zdumiewających

zdarzeń a życie Twoje się zlało z życiem

ludzi ubogich, do których chciałeś

należeć przez ciężką pracę rąk.

Lecz ja wiedziałam, że światło,

które snuje się w owych zdarzeniach

jak włókno iskry głębokie pod korą dni

jest Tobą. Nie było ono ze mnie -

A ileż więcej miałam Ciebie w tym blasku

i w tym milczeniu, niż miałam Ciebie

z owocu ciała mojego i krwi. (...)

Synu mój trudny i wielki, Synu mój prosty,

przywykłeś we mnie na pewno do myśli

wszystkich ludzi -

w cieniu tych myśli czekasz głębokiej

chwili serca, która się w każdym

człowieku inaczej zaczyna

a we mnie jest pełna matki -

i pełnią tą nigdy się nie utrudzi.

(Matka I. 3, I. 4)

Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA V

Szymon z Cereny pomaga dźwigać krzyż

Duch się przesunął nagle, a ciało jeszcze zostało

na dawnym swoim miejscu. Dlatego ogarnął mnie

ból.

I trwać on będzie tak długo, aż nie dojrzeje ciało

w duchu znajdzie pokarm dla siebie, a nie jak

dotąd głód.

To są chwile, gdy miłość boli: tygodnie, miesiące, lata.

Język i podniebienie jak korzeń suchego drzewa

(...)

Lecz suszę całego świata

nie ja odczuwam, lecz On.

(...)

Chcę jednak być sprawiedliwy, więc targuję się

z wami, siepacze, o tego drugiego Człowieka

- (a przecież chcę wrócić do miasta).

Targuję się z wami o to,

co sprawiedliwość każe,

co mnie słusznie winno ominąć,

a co dla Niego jest łaską.

(Profile Cyrenejczyka II. 11; III)

Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA VI

Weronika ociera twarz Jezusowi

Nikt Ci nie przeszkodził, Weroniko.

Jesteś blisko. Ta chusta stała się wołaniem serc,

wszystkich onieśmielonych serc, które przestają

się przedzierać, widząc, że ścieżka twa

jest równoległa do drogi Skazańca.

(...)

On odszedł. Kiedy odchodzi człowiek, bliskość

ulatuje jak ptak, w nurcie serca zostaje wyrwa,

w którą się wdziera tęsknota.

Tęsknota - głód bliskości.

ODKUPIENIE jest nieustanną bliskością

TEGO, KTÓRY ODSZEDŁ.

Ciemniejące płótno w twoich rękach przyciąga

Niepokój świata.

Stworzenia pytać będą o życiodajne źródło,

które bije z twojej postaci

Weroniko, siostro -

Odkupienie szukało twego kształtu, by wejść

w niepokój wszystkich ludzi.

(Odkupienie szukało twego kształtu, by wejść w niepokój wszystkich ludzi IV. 4)

Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA VII

Jezus drugi raz upada pod krzyżem

(...)

i mówiłeś

uniżę się, bracie, uniżę

nie osamotnię nigdy twoich oczu,

naprzód ukryję się w krzyżu,

potem chlebem w dojrzałym zbożu.

Więc myślę:

dlatego tak się uniżasz,

by nie osamotnić w kosmosie

moich ramion dalekich od krzyża (!!!)

i mych oczu oddanych tęsknocie.

(Pieśń o Bogu ukrytym II. 6)

Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA VIII

Jezus pociesza płaczące niewiasty

Pan, gdy się w sercu przyjmie, jest jak kwiat,

spragniony ciepła słonecznego.

Więc przypłyń światło z głębin nie pojętego dnia

i oprzyj się na mym brzegu.

Płoń nie za blisko nieba

I nie za daleko.

Zapamiętaj, serce, to spojrzenie,

w którym wieczność cała ciebie czeka.

Schyl się, serce, słońce przybrzeżne,

zamglone w głębinach ócz,

nad kwiatem niedosiężnym,

nad jedną z róż.

(Pieśń o Bogu ukrytym I. 7)

Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA IX

Jezus trzeci raz upada pod krzyżem

Aż dotąd doszedł Bóg i zatrzymał się krok od

nicości,

tak blisko naszych oczu.

Zdawało się sercom otwartym, zdawało się sercom

prostym,

że zniknął w cieniu kłosów

(Pieśń o Bogu ukrytym I. 12)

Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA X

Jezus z szat obnażony

Jesteś jednakże straszliwie niepodobny do Tego,

którym jesteś -

natrudziłeś się w każdym z nich.

Zmęczyłeś się śmiertelnie.

Wyniszczyli Cię -

To się nazywa Miłosierdzie.

Przy tym pozostałeś piękny.

Najpiękniejszy z synów ludzkich.

Takie piękno nie powtórzyło się już nigdy później -

O, jakieś trudne piękno, jak trudne.

Takie piękno nazywa się Miłosierdzie.

(Ecco homo)

Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA XI

Jezus do krzyża przybity

DRZEWO mówiło tak:

nie lękaj się, gdy umieram - nie lękaj się ze mną

umrzeć, nie lękaj się śmierci - bo patrz, odzywam:

śmierć tylko dotknęła kory.

Nie lękaj się ze mną umrzeć i odżyć.

Zasklepi się znak.

Dojrzeję w nim wszystko na nowo -

I owoc nie opadnie ciężarem własnym.

DRZEWO odda owoce Temu, kto je szczepił -

będziecie pożywać owoce wyrosłe na Mnie,

Zranionym Drzewie.

(Opowieść o drzewie zranionym 4)

Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA XII

Jezus na krzyżu umiera

(...)

Czy ty wiesz, czy ty wiesz, mój bracie

jak miłuje nas Ojciec nasz?

Ale głębi owych słów nikt nie zna,

ale przyczyn najdalszych nikt nie wie,

jaka to męka była bezbrzeżna

ta samotność na krzyżowym drzewie.

Lecz nie krew, która w drzewie rozkwitła,

jak rozkwita każdy trud w jutrzejszym chlebie -

tylko to odepchnięcie od Ojca,

to odtrącenie...

Za te słowa: Czemuś mnie opuścił,

Ojcze, Ojcze - za Matki płacz -

Ja na wargach Twoich odkupiłem

dwa najprostsze słowa: Ojcze Nasz.

( Pieśń o Bogu ukrytym II. 10)

Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA XIII

Jezus zdjęty z krzyża i oddany swojej Matce

Proszę Cię, byś mnie ukrywał

w miejscu niedostępnym,

w nurcie cichego podziwu

lub w nocy posępnej.

bo wiem o takim ukryciu,

że w nim nic nie rozproszę z tych słońc,

które płoną pod horyzontem

spojrzeń utkwionych w głąb.

A wtedy dokona się cud przemiany:

Oto Ty staniesz się mną -

ja - eucharystyczny.

(Pieśń o Bogu ukrytym II. 13)

Któryś za nas cierpiał rany...

STACJA XIV

Jezus złożony do grobu

Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie,

najbardziej jesteśmy Kościołem

- jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz

z nadzieją: ta walka wciąż się nakłada

na wszystkie walki naszych dziejów,

napełnia je wszystkie w głąb

(wszystkie one - czy tracą swój sens?

Czy go wtedy właśnie zyskują?).

Ten Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku.

Tysiąc lat jest, jak jedna Noc.

Noc czuwania przy Twoim grobie.

(Wigilia Wielkanocna 1996)

Któryś za nas cierpiał rany...





