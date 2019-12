Przez ponad godzinę jego serce nie biło. Noworodek wskrzeszony dzięki wstawiennictwu abp. Sheena!

„Z trudem to do mnie docierało, ale czułam, że właśnie wydarzyło się najgorsze: James urodził się martwy”.

„W trakcie tych straszliwych 61 minut mój mąż, który cały czas był obecny przy naszym dziecku, wzywał pomocy arcybiskupa Fultona Sheena. Robił to także wtedy, gdy wodą chrzcił małego Jamesa niedającego oznak życia. Pamiętam te szepty, ciche modlitwy”.

Chłopiec odzyskał tętno w chwili, gdy lekarze mieli wypisać akt zgonu. Jego mama stwierdza wprost, że dla lekarzy to, co wydarzyło się z ich dzieckiem, musiało zakończyć się śmiercią lub co najmniej spustoszeniem w jego organizmie, a tymczasem 9 lat po tamtych wydarzeniach, chłopiec jest zdrowy i rozwija się normalnie. Komisja lekarska w 2014 roku orzekła, że nie potrafi wskazać naturalnego wyjaśnienia tego przypadku.