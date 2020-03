Przewodniczący Episkopatu zawierzy dziś Polskę Panu Bogu i Matce Bożej

stan 25.3.20 13:05

Znów wysyp samych trolli, jak zwykle, pod tekstami religijnymi. To co mamy, to właśnie przez takich ludzi, dla których świętość - to oni sami. Złamanie przykazania 1., które w tym samym stopniu dotyczy chrześcijan i żydów.



Dziękuję ks. abp. Gądeckiemu za tę inicjatywę. Wszyscy powinniśmy dołączyć do modlitwy różańcowej i zawierzenia, włącznie z rządem i prezydentem. Koronawirus to pikuś wobec tego, co nas czeka. Bez Boga nie poradzicie.



Tylko może ktoś wyjaśni, dlaczego o 20.30? Podobno zawierzenie w Fatimie ma być o 19.30 naszego czasu.