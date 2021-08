Przewodniczący Episkopatu ogłasza 5 września Dniem Solidarności z Afgańczykami

W niedzielę 5 września w Kościele w Polsce będzie obchodzony „Dzień Solidarności z Afgańczykami”. Z apelem do pasterzy i wiernych Kościoła katolickiego w Polsce o modlitwę i pomoc materialną dla Afgańczyków zwrócił się przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Biskupi zgromadzeni 25 sierpnia br. na Jasnej Górze podczas Rady Biskupów Diecezjalnych jednogłośnie poparli ideę ogólnopolskiej zbiórki na rzecz Afgańczyków cierpiących z powodu zmiany władzy w ich kraju. W związku z tym Przewodniczący Episkopatu Polski ogłosił „Dzień Solidarności z Afgańczykami”.

„Wsłuchując się w głos papieża Franciszka, który wezwał wszystkich ludzi dobrej woli, by +modlili się do Boga pokoju, aby zamilkł szczęk oręża i by można było znaleźć rozwiązania przy stole dialogu+, zwracam się z apelem do pasterzy i wiernych Kościoła w Polsce o modlitwę i pomoc materialną dla cierpiącego ludu Afganistanu” – napisał w specjalnym apelu abp Gądecki.

Zaapelował, aby w niedzielę 5 września, w każdym kościele i kaplicy w Polsce w czasie modlitwy powszechnej prosić Boga o pokój w Afganistanie oraz w intencji Afgańczyków, a po Mszach Świętych zorganizować kwestę na ich rzecz. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na długofalowe wsparcie działań Caritas na rzecz migrantów i uchodźców, zarówno w Polsce i za granicą.

Jak poinformował Przewodniczący Episkopatu, we współpracy z Caritas w Pakistanie, rozpocznie się trzymiesięczna interwencja humanitarna natychmiastowej pomocy dla około 1500 rodzin. Abp Gądecki podkreślił też, że w Polsce już działają Centra Migrantów i Uchodźców prowadzone przez Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne. „Caritas Polska uruchomi ogólnopolski program wsparcia dla uchodźców w naszej ojczyźnie – od pomocy duchowej, psychologicznej, socjalnej, poprzez pomoc językową, prawną i medyczną, aż po doradztwo zawodowe, wsparcie międzykulturowe oraz wsparcie wolontariatu parafialnego i komunikacji z mediamiˮ – czytamy w apelu.





BP KEP