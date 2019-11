Przestraszył się? Tusk: Nie będę kandydował w wyborach prezydenckich

Piotr Nowak 5.11.19 19:30

Ja pier-dolę, co za tchórz ?!!!!!!!! Pozostawił swoją ukochaną partię PO-je-bów samym sobie, zdradził ich tak samo jak zdradził jego Polskę, której nienawidził, i Polskość jako nienormalność ......

Odciął się od wszystkiego co polskie, bo on - król Europy to Niemiec - fałszywy Niemiec - z krwi i kości Niemiec - wredny Niemiec !

Tyle zła co ten debil poczynił w Polsce, tyle neinawiści, złodziejstwa, kłamstwa i zdrady, i tyle ludzi, którzy dzisiaj płaczą z zawodu jaki im poczynił, zrobił po prostu w konia ! Prawdziwa Niemiecka kreatura ! Na składnię jego nazwiska - żygam !!!