Prześladowanie prof. Budzyńskiej. Minister ostro reaguje

Darek 21.1.20 15:12

Problem jest taki ze nie znamy treści wykładu. Nie potrafię bez treści ocenić. Ale uprawianie polityki i ideologizacja zajęć jest skandalem, wszystko jedno co to za ideologia i kto by ją uprawiał. Pytanie brzmi czy studenci ideologizują czy wykładowca - większość, mniejszość nie ma tu nic do rzeczy - liczą się fakty, których nadal nie znamy.



Jeżeli wykładowca posługiwał się wiedzą naukową i jej nie cenzurował ideologicznie to brawa dla wykładowcy - jeżeli zaś powybierał dane które mu pasowały do jego ideologii to skandal, ale jak było, nie wiemy, więc może nie oceniajmy bezmyślnie nikogo, niech się tym zajmą odpowiednie instytucje i zbadaja sprawę..