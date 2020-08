Przerażające obrazy z USA. Aktywiści BLM atakują konwencję Republikanów [WIDEO]

Wczoraj zakończyła się konwencja Partii Republikańskiej, w czasie której prezydent USA Donald Trump uroczyście przyjął nominację na kandydata tego ugrupowania w wyborach prezydenckich. Wychodzących z konwencji uczestników zaatakowali aktywiści „Black Lives Matter” i zwolennicy Joe Bidena.

W Stanach Zjednoczonych wciąż trwają zamieszki wszczynane przez anarchistów i aktywistów „Black Lives Matter”. Niedawno nasiliły się one po zastrzeleniu przez policjantów czarnoskórego Jacoba Blake’a w stanie Wisconsin. Wczoraj aktywiści pojawili się również na konwencji Republikanów. Do sieci trafiło mnóstwo nagrań, na których widać niesamowitą nienawiść wśród protestujących.

Black men harass and assault White senior citizen outside White House after RNC. pic.twitter.com/7lBDBmPHVY