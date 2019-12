Przerażające! Frasyniuk krzyczy: ,,Jeb*ać pisiora!''. Tłum skanduje. Język miłości i tolerancja totalnych

Urszula 1.12.19 19:29

Kto sieje wiatr ten zbiera burzę. To PiS rozpoczął głoszenie nienawiści do tych, którzy nie podzielają PiSowskich poglądów. To Kaczyński podzielił Polaków. Mowę nienawiści mamy codziennie tu na Frondzie. Opluwanie polityków opozycji to już rytuał. A co PiS wyrabia z sędziami? Represje dotykają wszystkich, którzy odważą się postąpić nie tak jak sobie PiS życzy. PiS wyznaje komunistyczną zasadę: Kto nie z nami ten przeciwko nam. Może czas przestać się bawić w Wersal. Do chama nie ma jak po chamsku. Może chamskie odzywki trafią do PiSdzielców, może takie odzywki będą dla nich bardziej zrozumiałe.