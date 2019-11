Przerażające! Francja: Zamordowano 91-letniego kapłana!

joanna 6.11.19 9:10

To dziwny, ekspresowy komentarz policji. Poprawnościowy. Gdyby zamordowano aktora, przedsiębiorcę czy inną osobę ze świecznika - badano by wątki obyczajowe,wątki rozliczeń mafijnych itp... A że zamordowano księdza, to natychmiast Francuzi patrzą na zabójcę przez różowe okulary (niezrównoważony psychicznie), czyli w podtekście - szansa na uniewinnienie, a co najmniej istotne złagodzenie wymiaru kary. Oto Francja w pigułce!