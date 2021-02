Przepełnienie ośrodka w Gostyninie. Zwyrodnialcy znajdą się na wolności?!

Niepokojące doniesienia na temat specjalnego ośrodka w Gostyninie, do którego trafiają byli skazańcy tacy jak seryjny morderca Mariusz T. Według serwisu Onet.pl placówka jest mocno przeludniona i nie będzie przyjmowała nowych pacjentów.

Co gorsza, dalej poinformowano że niebezpieczni przestępcy przez brak miejsca będą wypuszczani na wolność! Do tej pory niebezpieczni przestępcy którzy zakończyli odsiadkę ale w opinii sądu nadal zagrażają społeczeństwu trafiali właśnie do podlegającego Ministerstwu Zdrowia ośrodka w Gostyninie.

Jak czytamy, problem z przeludnieniem tego miejsca trwa już od lat i obecnie przebywa tam 91 byłych osadzonych choć zgodnie z przepisami liczba ta nie powinna przekraczać 60.

Według Onetu w piątek na wolność najpewniej wyjdzie mężczyzna, któremu kończy się wyrok za przestępstwo na tle seksualnym. Powodem jest właśnie przepełnienie wspomnianego ośrodka.

„Chcąc, dla dobra wspólnego, pomóc resortowi zdrowia w rozwiązaniu problemu, zaproponowaliśmy alternatywne nieruchomości (dawne areszty śledcze, czy obecnie działające ośrodki zamiejscowe zakładów karnych), które mogłyby służyć na potrzeby terapii osób umieszczonych w ośrodku w Gostynie”

- informuje wiceminister sprawiedliwości Michał Woś w rozmowie z Onetem.

Dodał, że resort popierał w Ministerstwie Finansów zapewnienie środków na większą liczbę miejsc w ośrodku.

dam/Onet.pl,Fronda.pl