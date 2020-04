Przemysław Czarnek: Nieprzeprowadzenie wyborów w maju oznacza destabilizację państwa

Iza 28.4.20 17:39



Polacy, chrześcijanie ! Nasz Papierz święty Jan Paweł II wezwał świętego ducha, by on zmienił oblicze naszej ziemi matki, naszej Ojczyzny.

I duch zstąpił !

W 2015 PIS wygrał wybory porlamentarne, Andrzej Duda został naszym Prezydentem, a B. Szydło i M. Morawiecki tworzyli rządy dobrej zmiany, reform zrównoważonego rozwoju i polskiego modelu dobrobytu !!!

Polacy, ale to nie znaczy, że duch święty załatwi za nas wszystko ?! Jesteśmy Polakami, i my też mamy obowiązki polskie ! Właśnie jeden z takich obowiązków nadchodzi. Są to wybory prezydenckie, w których musimy wszyscy wziąć udział głosując na Andrzeja Dudę !!!