Przemysław Czarnek do opozycji: Musicie się wyzbyć ‘kaczyńskofobii’

Agnieszka 12.5.20 17:03

Przeraża, że udajecie idiotów, żeby robić z nas durniów wymyślając i wmawiając, że ludzie mają wybór głosowania korespondencyjnego jak nie chcą, nie mogą m,in, z powodu koronowirusa wyjść z domu do lokalu wyborczego, jeżeli żeby to sobie załatwić muszą właśnie zaryzykować wyjściem z domu do może gorszego jeszcze urzędu.

Przestańcie tak nami bezczelnie gardzić, mieć za bezmózgie barany do wykorzystania dla karier i lekceważyć nasze życie, bo znienawidzi was gorąco nawet wasz twardy elektorat!!!

To szok, że - jak mi się do dziś wydawało - najlepszy poseł z lubelszczyzny i nadzieja na odrodzenie w PiS przyzwoitości, tak się dziś radośnie stacza ciągnąc za sobą swoją formację.

Lepiej już panie Czarnek zamilcz w sprawie tej podłej nowelizacji - daj wierzyć, że ci się wyrwało, dałeś się w to wkręcić na parę minut przez swoich wrogów i kretów w PiSie. Dość już było w Lublinie wstydu, że lubelszczyzna wysłała do sejmu Palikota, to się nie pchaj na następnego nadgorliwością w złym.