Przełomowa technologia w Polsce? Mini-reaktory atomowe

Konfederata 22.10.19 14:52

Pisowcy obłożą akcyzami prąd z takich elektrowni i tyle z tego będzie. Jakże by to wyglądało że prywatna elektrownia sprzedaje prąd taniej niż państwowe molochy? No jak? Żeby Polakom taniej się żyło?! Dla pisowców niepojęte.