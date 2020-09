Przełom ws. reprywatyzacji. ,,Ratusz nie ma nic do gadania’’

Wczoraj wieczorem Sejm przyjął część senackich poprawek do ustawy ułatwiającej wypłatę odszkodowań wz. z reprywatyzacją. Usprawni ona wypłatę odszkodowań lokatorom poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji i ukróci reprywatyzację budynków z lokatorami. „Koniec dzikiej reprywatyzacji w stolicy” – komentuje Jan Śpiewak.

Projekt trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy. Zawarto w nim m.in. zgodę na wypłatę środków ofiarom stołecznej afery:

- „Chociaż Komisja odzyskała dla Warszawy niemal 20 mln zł, przekazywanie pieniędzy nie było dalej realizowane przez warszawski ratusz. Teraz ratusz nie ma nic do gadania. Władze miasta pozbędą się kłopotu, a my nie będziemy się już musieli z nimi przepychać” – wyjaśnia w rozmowie z portalem tvp.info Paweł Lisiecki, wiceprzewodniczący ds. reprywatyzacji.

Drugim ważnym aspektem przegłosowanej ustawy jest zakaz przekazywania nieruchomości, kiedy w mocy jest umowa lokatorów z miastem:

- „Jest to zakaz zwrotów wraz z ludźmi. Ale to do czasu, do kiedy umowy najmu będą obowiązywały. Jeśli jednak miasto zagospodaruje sprawę danych lokatorów, nieruchomość będzie mogła zostać zwrócona prawowitym właścicielom” – podkreśla Lisiecki.

- „Sejm uchwalił ustawę, która zakończy dziką reprywatyzację w stolicy. Dziękuję wszystkim posłankom i posłom, którzy zagłosowali za przesłaniem ustawy prezydentowi do podpisu. Koniec z nielegalnymi eksmisjami i czyszczeniem kamienic. Wczoraj niemożliwe, dzisiaj staje się prawem” – napisał na Twitterze Jan Śpiewak po przyjęciu przez Sejm ustawy.

Sejm uchwalił ustawę, która zakończy dziką reprywatyzację w stolicy. Dziękuję wszystkim posłankom i posłom, którzy zagłosowali za przesłaniem ustawy prezydentowi do podpisu. Koniec z nielegalnymi eksmisjami i czyszczeniem kamienic. Wczoraj niemożliwe, dzisiaj staje się prawem. — Jan Śpiewak (@JanSpiewak) September 18, 2020

kak/tvp.info.pl