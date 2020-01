Przekop Mierzei. Dlaczego Platforma działa jak Moskwa?

PolakNieLeming 17.1.20 12:05

Wszystkie państwa powinny zachować dystans do Rosji. To niebezpieczne, bandyckie państwo jak rak wchłaniające swoich sąsiadów, rabujące ich majątki, gwałcące wszelkie prawa i traktaty, mordujące bez skrupułów miliony ludzi. Tylko nas, Polaków od XVIII wieku do drugiej połowy XX wieku wymordowali (Rosjanie) około 1,5 miliona(!) polskich obywateli, nie szczędząc i własnych paru milionów. Długo by wymieniać wszystkie ościenne narody, krwawo doświadczone "braterską pomocą", "szerzeniem pokoju", "ochroną Rosjan", i innymi kłamstwami tych zbrodniarzy. Naród rosyjski sam w sobie może nie jest zły, ale zezwalając na kilkusetletnie rządy tyranów, zbrodniarzy pośrednio przyczynia się do strasznego losu swoich sąsiadów.

Warto przeczytać:

http://www.fronda.pl/a/iszczuk-barbarzynska-rosja-przeciw-cywilizacji-europejskiej-1,90763.html



http://reporters.pl/3257/wielcy-rosjanie-o-swojej-ojczyznie-z-przerazeniem-mysle-kogo-urodzi-to-pijane-krwawe-bydlo-foto/



http://www.fronda.pl/a/pilsudski-o-rosji-zawsze-bedzie-imperialistyczna,99283.html



http://www.fronda.pl/a/pilsudski-krotko-szczerze-i-wprost-o-rosjanach-1,87699.html



http://www.fronda.pl/a/oto-co-o-rosjanach-mowil-gen-patton-alez-aktualne,87319.html



https://opinie.wp.pl/rosja-jest-nam-winna-54-miliardy-dolarow-poznaj-prawde-o-tym-jak-sowieci-ograbili-polske-6168898136479361a



https://kresy24.pl/maksymalna-brednia-tort-z-g-wybitny-rosyjski-historyk-odpowiada-na-antypolski-tekst-rosyjskiego-dziennikarza/#comment-161354