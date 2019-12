Przejmujące wyznanie premiera Morawieckiego. ,,Bardzo tęsknię''

- Jego śmierć jest dla mnie wielką stratą. Nie ma dnia, bym o nim nie myślał i nie odczuwał jego braku – wspominał Mateusz Morawiecki, odnosząc się do śmierci swojego ojca Kornela Morawieckiego

Premier Mateusz Morawiecki wspominał również wprowadzenie stanu wojennego, kiedy to Kornel Morawiecki musiał się ukrywać.

– Do dziś pamiętam, jak po zmroku – wbrew godzinie milicyjnej – jechałem do lasu po choinkę. To był specyficzny, smutny czas. W tym roku będzie podobnie. Z tą różnicą, że tata odszedł bezpowrotnie – opowiada szef rządu