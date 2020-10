Przedłużono umowę między Stolicą Apostolską a Chinami

Na kolejne dwa lata przedłużone zostało tymczasowe Porozumienie pomiędzy Stolicą Apostolską a Chińską Republiką Ludową dotyczące nominacji biskupów. Specjalny komunikat watykańskiego Biura Prasowego podkreśla, że pozytywne wdrażanie w życie tej umowy, o fundamentalnym znaczeniu kościelnym i duszpasterskim, było możliwe dzięki dobrej komunikacji i współpracy między stronami. Stąd decyzja Stolicy Apostolskiej, by „dalej kontynuować otwarty i konstruktywny dialog z korzyścią dla Kościoła katolickiego i dobra narodu chińskiego”.

Informacja o przedłużeniu tymczasowego Porozumienia została podana w dniu, w którym miało ono wygasnąć. Watykańskiemu komunikatowi towarzyszy długi artykuł L'Osservatore Romano, w którym wyjaśniono przyczyny tej decyzji. W artykule czytamy, że „obie strony oceniły różne aspekty jego stosowania i uzgodniły, w drodze oficjalnej wymiany not werbalnych, o przedłużeniu jego ważności na kolejne dwa lata, do dnia 22 października 2022 roku”.

Głównym celem Porozumienia jest „wspieranie i promowanie głoszenia Ewangelii” w Chinach „poprzez odbudowę pełnej i widzialnej jedności Kościoła”. Kwestia nominacji biskupów i ich jedności z Następcą św. Piotra „ma żywotne znaczenie dla życia Kościoła, zarówno lokalnego, jak i powszechnego”. Właśnie ten element „zainspirował negocjacje i był punktem odniesienia przy opracowywaniu tekstu Porozumienia”, aby zapewnić „stopniowo zarówno jedność wiary i komunię między biskupami, jak i pełną służbę dla wspólnoty katolickiej w Chinach. Już dziś, po raz pierwszy od wielu dziesięcioleci, wszyscy biskupi w Chinach pozostają w jedności z biskupem Rzymu i dzięki realizacji Porozumienia nie będzie już nielegalnych święceń”.

Artykuł wyjaśnia, że Porozumienie „nie stawia czoła wszystkim otwartym kwestiom lub sytuacjom, które nadal budzą troskę Kościoła”, ale „wyłącznie kwestii nominacji biskupich”. Nawiązując do przemówienia kard. Pietro Parolina, na sympozjum Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych w Mediolanie, watykański dziennik przypomina, że w tej kwestii „doszło do pewnych nieporozumień”. Wiele z nich wynikało z przypisania Porozumieniu „celów, których ono nie posiada” lub powiązania go „z kwestiami politycznymi, które nie mają nic wspólnego z samym Porozumieniem”.

Podpisanie tymczasowego Porozumienia w Pekinie we wrześniu 2018 roku „jest zwieńczeniem długiej drogi”, ale „jest też przede wszystkim punktem wyjścia dla szerszych i bardziej dalekowzrocznych umów”. Tymczasowe Porozumienie, którego tekst „ze względu na jego eksperymentalny charakter, za obopólną zgodą został utrzymany w tajemnicy, jest owocem otwartego i konstruktywnego dialogu”. Ta „postawa dialogu, karmiona szacunkiem i przyjaźnią, jest bardzo pożądana i promowana” przez Papieża Franciszka, który „doskonale zdaje sobie sprawę z ran zadanych komunii Kościoła w przeszłości, i po latach długich negocjacji, zainicjowanych i prowadzonych przez jego poprzedników, i w niewątpliwej ciągłości z ich nauczaniem, przywrócił pełną komunię z chińskimi biskupami wyświęconymi bez papieskiego mandatu i upoważnił podpisanie Porozumienia w sprawie nominacji biskupów, którego projekt został już zatwierdzony przez Papieża Benedykta XVI”.

„Ze strony niektórych sektorów polityki międzynarodowej - czytamy w artykule l’Osservatore Romano - podjęto próbę analizy działań Stolicy Apostolskiej głównie według hermeneutyki geopolitycznej. Jednak w przypadku zawarcia tymczasowego Porozumienia, dla Stolicy Apostolskiej jest to kwestia głęboko eklezjologiczna”. Co więcej, „istnieje pełna świadomość”, że dialog ten „sprzyja bardziej owocnym poszukiwaniom dobra wspólnego z korzyścią dla całej społeczności międzynarodowej”.

Jeśli chodzi o dotychczas osiągnięte rezultaty, to mianowanych zostało dwóch nowych biskupów, „podczas gdy przygotowywanych jest kilka innych nowych nominacji biskupich”. Nawet jeśli „statystycznie rzecz biorąc, może się to nie wydawać wielkim osiągnięciem, stanowi to jednak dobry początek, w nadziei na stopniowe osiągnięcie innych pozytywnych celów”. Również dlatego, że wywołany pandemią stan zagrożenia sanitarnego wpłynął na kontakty między obiema stronami i na realizację Porozumienia.

„Wprowadzanie w życie Porozumienia, przy efektywnym i coraz aktywniejszym udziale chińskiego episkopatu, ma zatem wielkie znaczenie dla życia Kościoła katolickiego w Chinach, a w konsekwencji dla całego Kościoła powszechnego – podkreśla l’Osservatore Romano. – W ten kontekst wpisuje się także duszpasterski cel Stolicy Apostolskiej, aby pomóc podzielonym przez długi czas chińskim katolikom dawać znaki pojednania, współpracy i jedności dla odnowionego i skuteczniejszego głoszenia Ewangelii w Chinach”.

Artykuł w watykańskim dzienniku zaznacza, że „słusznie należy uznać, iż jest jeszcze wiele sytuacji ogromnego cierpienia. Stolica Apostolska jest tego głęboko świadoma, bierze to pod uwagę i nie omieszka zwrócić uwagi chińskiego rządu na obecną sytuację, tak by przyczynić się do bardziej owocnego korzystania z wolności religijnej. Droga jest jeszcze długa i niepozbawiona trudności”. Stolica Apostolska ma nadzieję, że tymczasowe Porozumienie i jego przedłużenie „przyczynią się do rozwiązania wciąż otwartych kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, ze szczególnym uwzględnieniem życia wspólnot katolickich w Chinach, jak również do promowania międzynarodowego horyzontu pokoju, w czasie, gdy doświadczamy tak licznych napięć na świecie”.

Vaticannews.va