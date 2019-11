Przecież to moja babcia zawsze robiła...

Składniki :





Mąkę , sol ,cukier, olej , umieszczamy w maszynie do wyrabiania ciasta, następnie włączamy i wlewamy do naczynia gorącą wodę. Miksujemy na gładkie zwarte ciasto. Można wyrabiać ręcznie . Wyjmujemy z maszyny i odstawiamy, przykrywamy czystą ściereczką do wystygnięcia. Rozwałkowujemy i wycinamy krążki. Następnie układamy na papierze do pieczenia.